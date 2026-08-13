Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

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DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün (13 Ağustos) saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.

Son görüşme 11 Şubat'ta gerçekleşmişti

İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 11 Şubat 2026'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, sürecin sürdürülmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilirken, demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapılmıştı.