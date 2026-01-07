Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM Parti'den görüşme talebi geldi mi" sorusuna "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar yapacaklar" cevabını verdi.

DEM Parti heyeti, Erdoğan ile üç kez görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde en son 30 Ekim'de görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Basına kapalı yapılan görüşme, İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile yaptığı üçüncü görüşme oldu.

DEM Parti’den yapılan açıklamada “Sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklarına ilişkin görüş ve önerilerini sunuldu. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" denildi.

İlk görüşme 10 Nisan'da yapıldı

İmralı Heyeti ile Erdoğan arasındaki ilk temas, 10 Nisan’da Beştepe’de yapılmış, bu görüşme 13 yıl aradan sonra iki taraf arasındaki ilk doğrudan temas olmuştu.

Heyette, Pervin Buldan’ın yanı sıra daha sonra yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmişti. O görüşmeye de Efkan Ala ve İbrahim Kalın katılmış, görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.