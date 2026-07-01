Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı:
"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."
Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/Q9VHuu4Hve— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2026