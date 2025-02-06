Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılmak üzere depremden etkilenen illerden Adıyaman'a gidecek.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilen asrın felaketinin 2'nci yılında hayatını kaybedenler anılıyor.