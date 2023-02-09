Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te depremle ilgili son durumu paylaştı. Erdoğan 18.35'te yaptığı açıklamada depremlerde can kaybının arttığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 546. 66 bin 132 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısını ise 6 bin 444.

10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak."







