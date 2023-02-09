  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu paylaştı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremde şu ana kadar 16 bin 546 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Erdoğan yıkılan bina sayısını ise 6 bin 444 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te depremle ilgili son durumu paylaştı.  Erdoğan 18.35'te yaptığı açıklamada depremlerde can kaybının arttığını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 

"Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 546. 66 bin 132 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısını ise 6 bin 444.

10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak."

 