  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Takip Et

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün görüşeceklerini duyurdu.

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."

Devlet Bahçeli: CHP'nin önergesine destek olmayız, emeklilerimizin yanındayızDevlet Bahçeli: CHP'nin önergesine destek olmayız, emeklilerimizin yanındayızGündem
Özel ve Bahçeli arasında emekli aylığı atışmasıÖzel ve Bahçeli arasında emekli aylığı atışmasıEkonomi
Devlet Bahçeli: SDG terör örgütüdür, Suriye'de Kürtler başka SDG başkadırDevlet Bahçeli: SDG terör örgütüdür, Suriye'de Kürtler başka SDG başkadırGündem