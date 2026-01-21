Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.
Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."
