Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diploma ve yolsuzluk iddialarına muhalefet yanıt veremiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar” programında açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları:

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partimizin kurucularından 3 dönem Karaman milletvekili olarak görev yapan Zeki Ünal başta olmak üzere ebedi aleme göç eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu mubarek günlerde siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze'deki katliam ve soykırım politikasına t üm hoyratlığıyla devam ediyor. Bu barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda 500'den fazla Filistinli şehit oldu. Ramazan ayında ve sahur vaktinde sivillerin üzerine yağdırılan bombalar nice anne babayı evlatsız nice evladı yetim ve öksüz bıraktı.

"Tarih önünde ve insanlığa er ya da geç hesap verecekler"

Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar tarih önünde ve insanlığa er ya da geç hesap verecekler. Çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanda boğulacaklardır. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz.

AK Parti 23 yılı bulan iktidarının her anını takipçisi olduğu halka ve Hakk'a hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirmiştir. Eser ve hizmet siyasetimiz sayesinde bize oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardık. Partimizin her mensubunun, oy vererek bize güç sağlayan her vatandaşımızın emeği, katkısı rolü bulunuyor. Mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyorum.

"Millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur"

Ülkeye, millete ve insana hizmet yolunda üstlenilen sorumluluklar ile ortaya konulan çabaları, sahip olunan unvanlardan bağımsız şekilde değerlendirmek gerekir. Sizleri milletvekilliğinin ötesinde memleketimizin sevdasını hizmet erleri olarak böyle bir mertebede görüyorum. Kazandığımız bu müktesebat hem bu dünyada hem öteki dünyada en önemli ibra vesilemiz olacaktır. Her şeyin eskisi olailir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.

Hele hele AK Parti'de yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranlar dışında eski diye bir kavram asla sözkonusu değildir. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersine geniş ailemizi sürekli büyüterek üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. Bayrak yarışında geride kalanar oyunun dışına çıkmıyor, sadece zaferin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak, bunun için nefesleniyor.