Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadeleri yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. 

