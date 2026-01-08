Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadeleri yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.