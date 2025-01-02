Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşme yapmış ve Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı.

DEM parti heyetinin Erdoğan'dan da randevu talep edeceği iddiası

DEM Parti, Öcalan ile buluşmanın ardından, Meclis'te görüşme turlarına başlayacağını duyurmuştu. DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı bilgilendirdiği belirtilirken, bugün Ahmet Türk'ün de içinde olduğu heyetin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklanmıştı. DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edeceği iddiası kulislere yansımıştı.

11 Ocak'ta Diyarbakır, 12 Ocak'ta Urfa'da olacak

Karar'da yer alan habere göre; tüm bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gideceği öğrenildi. Erdoğan’ın, 11 Ocak’ta Diyarbakır, 12 Ocak’ta ise Urfa’da partisinin il kongrelerine katılacağı belirtildi.

Ziyaret gerçekleşirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni çözüm süreci tartışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Diyarbakır'a gitmiş olacak.