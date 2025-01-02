  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a gidiyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önümüzdeki hafta Diyarbakır'a gideceği öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a gidiyor
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşme yapmış ve Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaşmıştı.

DEM parti heyetinin Erdoğan'dan da randevu talep edeceği iddiası

DEM Parti, Öcalan ile buluşmanın ardından, Meclis'te görüşme turlarına başlayacağını duyurmuştu. DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı bilgilendirdiği belirtilirken, bugün Ahmet Türk'ün de içinde olduğu heyetin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklanmıştı. DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edeceği iddiası kulislere yansımıştı.

11 Ocak'ta Diyarbakır, 12 Ocak'ta Urfa'da olacak

Karar'da yer alan habere göre; tüm bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gideceği öğrenildi. Erdoğan’ın, 11 Ocak’ta Diyarbakır, 12 Ocak’ta ise Urfa’da partisinin il kongrelerine katılacağı belirtildi.

Ziyaret gerçekleşirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni çözüm süreci tartışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Diyarbakır'a gitmiş olacak.

2025 fındık fiyatları belli oldu2025 fındık fiyatları belli olduEkonomi

 

Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyorÇin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyorKüresel Ekonomi

 

Borsada açığa satış yeniden başladı! Yatırımcı 2025'ten ne bekliyor?Borsada açığa satış yeniden başladı! Yatırımcı 2025'ten ne bekliyor?Gündem

 

Gündem
Bakan Tunç duyurdu: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
Bakan Tunç duyurdu: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
Borsada açığa satış yeniden başladı! Yatırımcı 2025'ten ne bekliyor?
Borsada açığa satış yeniden başladı! Yatırımcı 2025'ten ne bekliyor?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 540 milyon TL değerindeki 50 lüks araca el koyuldu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 540 milyon TL değerindeki 50 lüks araca el koyuldu
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili Kürşat Zorlu istifa etti
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili Kürşat Zorlu istifa etti
MSB'den Suriye açıklaması: Askeri işbirliği yapılacak mı?
MSB'den Suriye açıklaması: Askeri işbirliği yapılacak mı?