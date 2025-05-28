Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e geldi.

Burada Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile de üçlü görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde açıklamalarda bulundu.

"Zorluklar karşısında dayanışmamızın geliştirilmesi zarurettir"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Üç kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. 3 gün evvel Şerif'i İstanbul'da misafir ettik.

Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.

"Kalıcı barış için katkıya hazırız"

(Hindistan-Pakistan gerilimi) Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.

Kutuplaşmanın derinleştiği bu günlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail'in Gazze'de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor.

Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız

"Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur"

Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz."