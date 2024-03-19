Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu 31 Mart'a kadar ücretsiz

Canlı bağlantıyla katıldığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu seferlerinin 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Konuşmasının öncesinde İstanbul'un yer altı ulaşımı hakkında pek çok bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"8 dakikada gidilecek"

* Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek. Projenin Halkalı istikametindeki etabını 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız. Bugün hizmete verdiğimiz eserle birlikte sadece havalimanımızın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık.