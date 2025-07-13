Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnteraktif oturumları tercih ettik. 2025-2026 stratejik planları yaptık. Eksiklerimizin üzerine daha kapsamlı gideceğiz.

AK Parti geçmiş tecrübelerinin ışığında yaptığı her işte kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin meselelerini milletimizin sorunlarını masaya yatırdık.

Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama elbette en önemli başlığımızdı. Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk.

"Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor"

Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım fiile çıkartıyoruz. Terör prangasından kurtarmanın eşiğine varıyoruz. Yarım asırlık sabrımız selamete eriyor.

Silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz.

Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz.

"Yeni dönem, tüm siyasi partilere mesuliyetler yüklüyor"

Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Parti'ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız.

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu"

Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu. Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler.

Ne yapacaksınız, batılı patronlarınızın kılıcını kuşanıp Türkler Kürtler Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi yayacaksın, kavgayı mı büyüteceksin. Allah bunlara akıl izan ve basiret versin.

"Terörle mücadeleye harcanan kaynağı 86 milyona harcayacağız"

Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, fabrika inşa edilecek kaynakları terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile bu kaynakları emekliye çiftçiye, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleri ile 86 milyona harcayacağız.

Bu ne demek emekli daha fazla aylık alacak tüccar daha fazla kazanacak, öğrenci daha fazla burs alacak, daha fazla okul daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu sofradaki ekmeğimizin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek.