Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık, yaşadıkları sıkıntıların farkındayız

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağına yönelik saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi. Yaşanan olayı “çirkin bir provokasyon” olarak nitelendiren Erdoğan, sorumluların mutlaka hesap vereceğini vurgulayarak, “Bunun hesabını o hainlerden elbette soracağız” dedi.

Konuşmasında emeklilerin durumuna da değinen Erdoğan, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. Emeklilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Taleplerine ve şikâyetlerine bugüne kadar hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli arkadaşlarım bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyorum. Belediyede düzenli aylık ödemeyenlerin, torpikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştğunu benim milletim emeklim gayet iyi biliyor. Milletimiz bizim samimiyetimimzi bizim elimizden geleni yaptğını da iyi biliyor."

"CHP jet sosyetesinin ne devletle ne emeklilerle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz"

"Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatine getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz.

CHP jet sosyetesinin ne devletle ne emeklilerle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerde emekçilere düzenli ödeme yapmayanların, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerinin benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor."

En düşük emekli maaşı düzenlemesi

"Malum en düşük emekli ayığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin genel kurul çalışmaları başladı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenlemeyle 480 dolara çıkmış olacak. Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte biri kadardı. Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Bugüne kadar emeklilerimizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız."

"Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü artacak"

Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak. Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Sadece ekonomide değil Türkiye'yi sadece ekonomide değil askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız. Biz meydanlar emeklilerimize şunu yapacağız diye söz verip işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Biz göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz. Bizim derdimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var. Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Emekliler bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar emeklilerimizi sahip bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."

"Biz hayat mücadelsinde gençlerimizin elinden tutuyoruz"

"Bir diğer müjdemiz güç programıdır. 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracağız. Öğrencilerimizin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağı, yeni mezunlarımızın ilk iş tecrübesinin risk olmaktan çıkacağı sistemi gençlere sunmuş olacağız. Biz hayat mücadelsinde gençlerimizin elinden tutaruz. Ana muhalefe ise gençleri istismar eder, meydanlarda paravan olarak kullanır, işeri bitince de kenara atar."

"Burs ve kredi rakamını lisans öğrencisinde 4 bin liraya yükselttik"

"2002 yılında üniversite öğrencilerine verdiğimiz kredi ve burs 45 liraydı. Biz zaman içinde hem ödemeleri aydan aya yapmaya başladık, hem de burs ve kredi miktarını sürekli iyileştirdik. Sadece geçen yıl 34 milyar lira ödeme yaptık. 2026 yılında kredi ve burslarda yüzde 33 oranında artışa gittik. Böylece burs ve kredi rakamını lisans öğrencisinde 4 bin liraya yükselttik. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun diliyorum."

YPG operasyonu

"Ülkemizde, bölgemizde, dünya genelinde birbirinden önemli gelişmelere şahit olduğumuz iki haftayı geride bıraktık. SDG adlı yapı olumlu hiçbir adım atmadı. 10 Mart Mutabakatında uymadığı gibi işgal ettiği topraklarda sivillere ve askerlere saldırmayı sürdürdü. Başarılı operasyonlarından dolayı Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyorum. Çatışmalar sırasında şehit olanlara rahmet diliyorum.

"Suriye ordusunu ve kardeş suriye halkını tebrik ediyoruz"

Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza gösteremeyeceğizi de defalarca ilan ettik. Başarılı operasyonlarından dolayı Suriye ordusunu ve kardeş suriye halkını tebrik ediyoruz. Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye’nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması ve daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir."

"Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak bunun hesabını mutlaka soracağız"

"Provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geleceği açıktır. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Suriye sahasında yaşanan bu gelişmeleri çok yakından takip ettik ve ediyoruz, hassas bir süreç yürütüyoruz. Suriye'deki Kürtler bizim öz kardeşlerimizdir."

"Suriyeli Kürt kardeşlerimiz gündemimizin ilk sırasında"

"Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin önceki zalim rejim altında ne tür baskıya maruz kaldığını çok iyi biliyoruz. Suriye'deki Kürtlerin hakkını kimse konuşmazken biz haklarını muhataplarımıza ifade ettik. Suriyeli Kürt kardeşlerimizin gündemimizin ilk sırasında olmaya devam etti."

Trump görüşmesi

"Dün ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda siviller özgürlüklerine kavuşur, herkesin kendini güvende hissedeceği bir Suriye inşaa edilmiş olur."

"Tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz"

"Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan çağrıların, yapılan tahriklerin gerçek niyeti görerek suhuletle, sağduyuyla, basiretle, ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler, sağduyuyu asla bırakmasınlar. Geride bıraktığımız 15 ayda çok önemli adımlar attık. Süreci buraya kadar getirdik. Komisyon nihai raporu kaleme alıyor. Siyaset kuruma yol gösterecek raporun ortaya çıkacağına inanıyorum."