Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da hevesleri kursaklarında kalanlar hâlâ fırsat kolluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki çevrelerin hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Erdoğan, "O gece amaçlarına ulaşamayanlar bugün de fırsat kolluyor" dedi. Türkiye'nin "emperyalist maşalara" boyun eğmediğini ifade eden Erdoğan, "Dikkatli, tetikte ve müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı hiçbir zaman düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yüreğiz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle anıyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına kendini siber eden gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

"Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir"

Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkman için nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de burada darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Meclis'imizin şanına yarışır şekilde darbecilere karşı dik durmuşlardır.

Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkanlarla iftihar ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'ye sert mesaj

Her türlü kılığa girerek Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital mecralarda algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar.

Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.

"FETÖ tehdidi sürüyor, rehavete yer yok"

Pensilvanya'daki terörist başının ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Demokrasinin imkanlarını kullanıp, kurumların içine sızarak kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. etikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir.

"Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini sürdürüyorlar"

Değerli milletvekilleri. Bakınız, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanların, görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için hâlen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar, ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek, medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar.

"Örgütün motivasyonu kırıldı, tartışmalar arttı"

Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır.

"Dikkatli, tetikte ve müteyakkız olacağız"

FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış değildir. Bütün bunlarla birlikte tehlike hâlen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkânlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak, şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak, 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.

"Türkiye Yüzyılı"nın inşası başlamıştır"

FETÖ tasfiyesi hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecek. Kimsenin şüphesi olmasın FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı "Türkiye Yüzyılı"nın inşası başlamıştır. Önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecek. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.