Erdoğan'dan çocuklara "dijital dünya" uyarısı: Çok dikkatli olmanızı istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır.

Bu bayramı sizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum. Biraz önce ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bizleri karşılayan tüm çocuklarımızın oluşturduğu bir çiçek bahçesinden geçtik. Ümidin, baharın ve mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri siz evlatlarımızla bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum.

"Amacımız tüm çocukların huzur içinde yaşaması"

Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın bedelini çocuklar ödüyor. Savaşın, yoksulluğun olmadığı dünyada yaşamak çocukların en doğal hakkı. Geleceğimizi çocuklar şenlendirecek. Amacımız tüm çocukların huzur içinde yaşaması.

Gelecek çocukların” temasıyla bu yıl 48. kez düzenlenen şenliklerin, kendi evlatlarımızın yanı sıra 23 Nisan coşkumuzu paylaşmak üzere şu an aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafirimiz için de hayırlı olmasını diliyorum."

“Milli egemenliğimizin temeli Gazi Meclisimizdir”

"Sevgili çocuklar, sevgili misafirler; 23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı, Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor. Bakın, millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. İstiklal Harbimizi her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik."

"Çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz"

"Türkiye olarak, ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor; acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var: Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Umutsuzluğa kapılmayın."

“Tüm dünyada çocuklar için barış, güven ve kardeşlik dileği”

"Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var. Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in “Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk” diyerek anlattığı ay yüzlü, gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını diliyoruz. Biz, bütün çocuklar, bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin, en güzel, en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz. Biz, çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil, kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Yani kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya’dan Afrika’ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Sizlerden de Gazzeli, Lübnanlı çocuklar başta olmak üzere sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum."

"Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın"

"Sevgili yavrular, insanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Şunu özellikle bilmenizi isterim. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Şunu da hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar. Her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim insanı, öğretmen, zanaatkâr, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın."

"Dijital dünyaya karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum"

"Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın. Son olarak sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir. Sizin en doğal hakkınızdır. Ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır."

"Hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Ayla öğretmenimizi rahmetle anıyorum"

Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Ayla öğretmenimizi rahmetle yad ediyor, acılı ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kere daha tebrik ederken ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun. Kalın sağlıcakla."