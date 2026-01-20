Cumhurbaşkanı Erdoğan: UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli sanatçılarımız, sevgili gençleri sizler hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımızın ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli törende sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.

Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir.

Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir. Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır.

Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin kültürün mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız.

Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bu mirasın yaşatılması, oyuk bir ağaca dönüşmeden gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Gençlerimize örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık. Bu yıl 10 kişiyi daha listemize ekliyoruz. Kültür sanat mirasımızı koruyan, bizden sonraki nesillere ulaştırılmasını sağlayan sanatçılarımıza, kuruluşlarımıza minnetlerimi sunuyorum.

Bir millet maddi unsurlarına dayalı gücünü zaman zaman yitirebilir. Dili, kültürünü ve geleceğini kaybetmediği sürece asla tarihten silinmez. Biz bu bakımdan son derece güçlü ve mahir bir milletiz.

Bizim olan değerleri bugünün gençlerine aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisi tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorunlara yol açıyor. Gelişen yeni teknolojiler zihin tembelliği yaratıyor. Nitelikten ziyade nicelik rağbet görüyor."