Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesinde Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.