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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da mehter marşına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti sırasında onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Programda çalınan Mehter Marşı'na eşlik eden Erdoğan'ın o anları kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da mehter marşına eşlik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ziyaretinin ardından Endonezya'ya geçti.

Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı. Liderler, toplantının ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık ederek ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Endonezya arasında ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık" dedi.

Erdoğan mehter marşına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Subianto, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemekte Türkiye adına çalınan mehter marşına mikrofonu eline alarak eşlik etti. O anlar Endonezyalı yetkililer tarafından da ilgiyle izlendi.

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