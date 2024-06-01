Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon, yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına kadar her alanda yoğun mesai içindeyiz. Ekonomide 2024 yılına dair veriler güzel gelmeye devam ediyor.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5,7 ile üst üste 15 çeyrek büyüme kaydetti. Çalışanların büyümeden aldığı pay, bu yılın ilk çeyreğinde %42 olarak gerçekleşti. 1998 yılından beri görülen en yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz.

Enflasyon, inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek.

Son dönemde açıklanan verilerin neredeyse tamamı Orta Vadeli Program’a uygun seyrediyor. Hayat pahalılığını körükleyen fahiş fiyat ve fırsatçılık sorununda yeni düzenlemeyle birlikte elimiz daha da güçlendi.

Milletimizi bizar eden diğer konularla ilgili gerekli adımları atıyoruz.

Seçkinlerin, tuzu kuruların, sesi çok çıkanların değil; sessiz yığınların sesi, milletin birikmiş sorunlarının çözüm adresi olmaya devam edeceğiz."