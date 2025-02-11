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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG aracı teslim etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'e TOGG hediye etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG aracı teslim etti.

Erdoğan'a büyük ilgi

Aracın teslim töreninde Malezya'ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken, Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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