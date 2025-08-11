  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine telefonda görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik eden Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu ve atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini kaydetti.

Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale devam ediyorHırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale devam ediyorDünya
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyorGürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyorGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı: Destek vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı: Destek vermeye hazırız
Küresel dengeler değişirken Türkiye’nin dış politikası ve ekonomisi nereye evriliyor?
Küresel dengeler değişirken Türkiye’nin dış politikası ve ekonomisi nereye evriliyor?
Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki
Komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Dervişoğu'dan tepki
Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama