Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul’u için geldiği New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York’ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.