  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan ve sekiz yıllık görev süresi tamamlanan Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

