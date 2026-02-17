Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra resmi karşılama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.