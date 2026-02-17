Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelecek.
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imza töreni gerçekleştirilecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıntılarını paylaşmıştı.
Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.
BAE ziyareti ertelenmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitmesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası ziyaret ertelenmişti.