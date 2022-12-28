Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT kararını açıklıyor

Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili alınan karar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıdan sona açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz."

Ayrıntılar geliyor...