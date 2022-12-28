  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT kararını açıklıyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT kararını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki EYT düzenlemesiyle ilgili yapılan zirveden sonra alınan kararları açıklıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili alınan karar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıdan sona açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz."

Ayrıntılar geliyor...

Muğla, ihracatta 1 milyar dolar hedefine ulaştı

Türkiye Haberleri

Muğla, ihracatta 1 milyar dolar hedefine ulaştı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye