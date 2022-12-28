Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT kararını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki EYT düzenlemesiyle ilgili yapılan zirveden sonra alınan kararları açıklıyor.
Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili alınan karar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıdan sona açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz."
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