Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini aktaran Erdoğan "Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik." diye konuştu.

İçişleri, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlarının hemen bölgeye gittiğini, bakanların bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgilendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliklerinden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Buradan bir kez daha Antalya'ya geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, Rabbim ülkemizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum."

'Türkmen gazının taşınmasında Türkiye alternatif rotalardan biri'

Bir gazetecinin, "Yarın düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'nde pek çok konu başlığı öne çıkıyor ancak enerji meselesi özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile en öne çıkan başlıklardan biri. Türkmen gazının dünya pazarına sunulması ve taşınması noktasında Türkiye'nin alternatif rotalardan biri olması bekleniyor. Bu bağlamda yürütülen çalışmalarda hangi aşamaya gelindi?" sorusuna Erdoğan, aslında bu konuyu Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile daha önce bir araya geldiklerinde görüştüklerini ve bu konuda Berdimuhamedov'un hassasiyetlerini de gördüğünü söyledi.

Avaza Zirvesi'nin zaten ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yönelik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onun için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da İlham Bey'in olması da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız, temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı

Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatına ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum bu işin adresi, bu işin tarihi verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı'nda Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar hatırlattım ve hedefimiz özellikle sınırdan güneye malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Zira buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı. Bunlara karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Yani Pençe Kilit'te neyse attığımız adımlar, aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Bunu da uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda birlikte, beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Bu konuda, asla taviz veremeyiz çünkü terör tehdidi altında olan ülkemdir ve ülkemin terör tehdidi altında olması için de kimseden herhalde izin alacak da değiliz."

EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak?" sorusunu, "Öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu." şeklinde yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugünkü görüşmesi hatırlatılan Erdoğan, "Görüşmenin gündeminde anayasa değişiklik süreci oldu mu ve anayasa değişiklik sürecinde muhalefetle tekrar ikinci bir istişare süreci olacak mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Cumhur İttifakı olarak, Devlet Bey ile tabii etraflıca birçok konuyu görüştük. Şu bir gerçek, ikimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtü meselesi gerek aile konusu, bu konularda anayasa değişikliği hususunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Onun için de grubumuz, bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım ve anayasa değişikliğini de bu şekilde yapalım."