  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Mahmud Abbas, daha sonra görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruzGündem
Özgür Özel: Erdoğan Trump'ın oğluyla pazarlığa tutuşuyorÖzgür Özel: Erdoğan Trump'ın oğluyla pazarlığa tutuşuyorGündem

 

 

Gündem
CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultay sloganı bellli oldu
CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultay sloganı bellli oldu
Medya Radar'a erişim engeli getirildi
Medya Radar'a erişim engeli getirildi
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattı
KYK kız yurdunda skandal görüntüler: Bakanlık soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti
“Kent uzlaşısı” davası: Tutuklu bir CHP’li belediye yöneticisi hakkında tahliye, 9 kişi hakkında tutukluluğa devam kararı
“Kent uzlaşısı” davasında yargılamaya devam edildi
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti
AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin partisinden istifa etti