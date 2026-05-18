Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara karşı mücadelede destek bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’un töreninde yaptığı konuşmada, girdi fiyat artışlarıyla açıklanamayacak ölçüde zamlar olduğunu belirterek, bunlara karşı özel sektörden destek beklediğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin genel kurulu öncesi geleneksel olarak düzenlediği 10, 20 ve 30 yıllık hizmet verenlere Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının ve TOBB’un sağladığı ihracat, üretim başarılarını vurguladı. Cumhurbaşkanı bu kapsamda TOGG’un üretimi ve TOBB ETÜ’nün kuantum bilgisayarını ASELSAN işbirliğiyle üretmesini örnek olarak sundu.

“Ekonomi yönetimine gerekli yönlendirmelere devam edeceğiz”

Türkiye’nin küresel ölçüdeki başarılarına dikkat çeken Erdoğan, son dönem çalkantıları ise dış kaynaklı olarak niteledi.

“Bütün bunları söylerken, elbette herşeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız, hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz” diyen Recep Tayyip Erdoğan, “Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya devam edecektir. Biz de takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Erdoğan, özel sektörden mücadele desteği istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bazı zamların girdi ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını vurgulayarak özel sektörden mücadele desteği istedi.

Erdoğan şunları kaydetti: “Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere Avrupa’nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken, bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bununun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri, girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşların cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaretimiz 1000 yıllık AHİ’lik geleneği ile şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma, yardımlaşma, hakkın rızasını, halkın iyiliğiyle faydasıyla esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasada fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

TOBB'dan “sanayi koruma ve dönüşüm stratejisi” çağrısı

TOBB, Cumhurbaşkanı’ndan “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” istedi. “Günümüzde serbest ticaret, sadece söylemde kalmış durumda. Zira tüm ülkeler, kendi üretim gücünü korumanın derdinde. Dünya, adeta yeni bir ticaret savaşları çağına giriyor” tespitini yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında; küresel tedarik ve ticaret sisteminin bozulduğunu, üstelik çatışmaların başladığı bir dönem yaşandığını hatırlatarak, tüm ülkelerin sanayilerini korumak için gümrük önlemleri, aşırı teşvikler verdiğini vurguladı.

Türk sanayiinin bu ortamda rekabet gücü kaybettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, kapsamlı bir “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” talep ettiklerini belirterek, “(Stratejiyle) az önce bahsettiğim küresel riskleri, büyük ölçüde bertaraf edebiliriz. Çok taraflı ve kurallı ticareti artık kimsenin uygulamadığı bu dönemde, nihai ürün ithalatında daha sert tedbirler almalıyız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu stratejinin temel başlıklarına ilişkin olarak ise sert gümrük önlemleri yanında, ara mamul ve hammadde ithalatı yerine yerli üretimin özendirilmesi, Gümrük Birliği modernizasyonu, yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları, ihracat pazarlarında reeskont kredilerinin 70 milyar dolara çıkarılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, finansmana erişimde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılması, KOBİ’lerin ve kredi kartlarının aylık kredi büyüme sınırlaması uygulaması dışına çıkarılması olara çizdi.

Sektörel rekabet gücü kayıplarına ayrıca vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya başta olmak üzere sektörel ilave desteklerin uygulanmasını istedi.