  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktaran Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
Bakan Fidan, Mısır’daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı
Bakan Fidan, Mısır’daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı
Özgür Özel'den 'haciz' tepkisi: Hemen kaldırılması lazım
Özgür Özel'den 'haciz' tepkisi: Hemen kaldırılması lazım
Gaziantep'e yeni isim önerisi tartışma başlattı! TBMM’ye kanun teklifi sunuldu
Gaziantep'e yeni isim önerisi tartışma başlattı! TBMM’ye kanun teklifi sunuldu
Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da
Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da
Erzincan'daki altın madeni ile ilgili iddianame hazırlandı: 9 işçi ölmüştü
Erzincan'daki altın madeni ile ilgili iddianame hazırlandı: 9 işçi ölmüştü