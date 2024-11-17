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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "CAN" ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi.

AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya geldi.

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