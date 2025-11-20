Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik" ana temasıyla düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.
"Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zirve’nin bu yıl "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla icra edileceğini belirtti.
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zirve kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarda hitaplarda bulunacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın yanı sıra G20 üyesi ülkelerin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğünü bildirdi.