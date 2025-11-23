  1. Ekonomim
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye’nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

