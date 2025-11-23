Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika’da liderlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğinin özellikle savunma sanayii başta olmak üzere tüm alanlarda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. İlişkilerin derinleştirilmesinin her iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, kalıcı barışın yolunun iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bu doğrultuda çaba gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşında adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının barış sürecine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile İtalya’nın Libya hükümetiyle yürüttüğü iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemine de işaret etti.

