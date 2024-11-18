  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı
Takip Et

Erdoğan'ın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk oturumu olan Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.

Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi.

Erdoğan, zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov ile bir süre sohbet etti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından oturum basına kapalı devam etti.

Zirvenin başrolünde Türkiye olacak

Türkiye'nin G20 ülkeleri ile yüksek düzeyde ticari ilişkileri bulunuyor. Üye ülkelere 100 milyar dolara yakın ihracat yapılıyor. Türkiye, G20 ülkelerine 2019-2023 döneminde ihracatını yaklaşık yüzde 37 artırdı. İhracat, G20 üyesi 18 ülkenin 16'sına söz konusu dönemde artış gösterdi.

Zirvede hedef ticari ilişkileri daha da geliştirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda ikili görüşmelerinde ekonomideki yol haritasını dünyaya anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ticari potansiyelini mevkidaşlarıyla paylaşacak. Yeni yatırım ve iş birlikleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki çalışmalar da ele alınacak. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar zirvenin odağında olacak.

Netanyahu: Hiçbir koşulda buna izin vermeye hazır değilimNetanyahu: Hiçbir koşulda buna izin vermeye hazır değilimDünya

 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik talebiİYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik talebiGündem

 

Gündem
Figen Yüksekdağ'ın acı günü! DEM Parti'den başsağlığı mesajı
Figen Yüksekdağ'ın acı günü! DEM Parti'den başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik talebi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik talebi
Bakan Kacır: Yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz
Bakan Kacır: Yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz
DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu
DEVA Parti Milletvekili'nin kardeşi aracında ölü bulundu
'Kılıçlı yemin' krizi! Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi
'Kılıçlı yemin' krizi! Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi