Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Senaryoyu da senaristi de iyi bildiklerini vurgulayarak oyunlara gelmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine beraber ulaşacağız." mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm gazilerin gününü tebrik ederek, “Mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.

Erdoğan, şehitlerin manevi varlığının bugün de millete rehberlik ettiğini belirterek, “Şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz. Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye’nin geçmişten bugüne karşılaştığı zorluklara değinen Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bugüne kadar çok çetrefilli yollardan geçtik. Bu süreçte şehit kanıyla sulanan topraklarımızı korumak için her türlü mücadeleyi verdik, pusu kuranların planlarını boşa çıkardık” dedi.

"Başında Gazze kasabı Netanyahu’nun olduğu İsrail barbarlıkta sınır tanımıyor”

Dünya gündemine de değinen Erdoğan, özellikle Filistin’de yaşanan insani dramı hatırlatarak, “Mazlumların feryatlarının bomba sesleri arasında kaybolduğu ağır günlerden geçiyoruz. Başında Gazze kasabı Netanyahu’nun olduğu İsrail barbarlıkta sınır tanımıyor” diye konuştu.

"Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz"

Türkiye’nin duruşunun küresel güçleri rahatsız ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Artık bunu gizleme gereği duymuyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz; 2 bin yılı aşan bir devlet geleneğine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız bu köklü mirasın simgesidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin güçlü devlet geleneğine atıf yaparak, “Bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldikleri topraklarda biz yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk” dedi

“Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye karşı kurulan planların ve bu planların arkasındaki aktörlerin farkında olduklarını söyledi. Erdoğan, “Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız; senaryoyu da senaristi de tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülkeye yönelik dış baskı ve yönlendirmelere karşı kararlı duruşlarını koruyacaklarını belirterek, “Emperyalistlerin ve siyonistlerin emellerine asla ulaşamayacağını” vurguladı. Cumhurbaşkanı, her türlü oyunu bozacak, senaryoyu yırtıp atacak kapasite, güç ve ferasete sahip olduklarını söyledi.

Açıklamasında ayrıca toplumsal tahriklere kapılmama çağrısı yapan Erdoğan, süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yürüteceklerini ifade etti: “Tahriklere kapılmadan, serin kanlılık içinde dikkatli biçimde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

“86 milyon hep birlikte oyunları bozacağız”

Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Tahriklere kapılmadan, serinkanlılıkla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılacak, kurulan oyunları bir kez daha bozacağız” dedi.

Etnik köken, mezhep ya da yaşam tarzı üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara karşı milletin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birbirimize sarılacak, birbirimize güveneceğiz” ifadelerini kullandı.

Sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla yol aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, “Senaryoyu da senaristi de çok iyi biliyoruz. Biz bu birlikteliği koruduğumuz sürece şehitlerimiz de bizlere ebedi alemden dualarını ulaştıracaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.