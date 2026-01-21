Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Kurulu'na Hakan Fidan'ın katılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Gazze Barış Kurulu’na Türkiye adına katılacak ismi açıkladı. Erdoğan, söz konusu kurulda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Trump, Erdoğan'ı kurucu üye olarak davet etmişti

Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle Trump’a teşekkür etmişti.

Trump, Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmişti.