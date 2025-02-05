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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de iki devletli çözüm olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de iki devletli çözüm olmalı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdağan'ın açıklamalarından satır başları: 

Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz adımlar ve bölgesel konuları ele aldık. 

Terör örgütleriyle mücadele konusuna da değindim, Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. 

Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. 

Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor.  Uluslararası toplum olarak Gazze'de iki devletli çözüm için gayretlerimizi de devam ettirmeliyiz. Almanya'nın da çabalarımızı destekleyeceğini umuyorum. 

Steinmeier da konuşmasında "Biz de Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi. 

Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili ifadelerine ilişkin "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi. 

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