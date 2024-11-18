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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı."

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır.

Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor.

"Bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk"

Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı.

Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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