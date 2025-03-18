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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de soykırım politikasına 'dur' denmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, "Gazze'de soykırım politikasına 'dur' denmeli" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de soykırım politikasına 'dur' denmeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

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