Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail-Hamas gündemiyle yaptığı açıklamada "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kuveyt

* Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş Kuveyt halkına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Nevvaf, Türkiye'nin samimi ve güvenilir bir dostu olarak her zaman hayırla yad edilecektir. Yeni Kuveyt Emiri kardeşim Şeyh Meşal'e de Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

* Tek parti faşizmi döneminde ezilen milletimiz, Demokrat Parti ile tekrardan kendisini buldu. Demokrasi ve kalkınma atılımınlarının görüldüğü dönemde bunlardan biri de eğitimdir. İlim yayma cemiyetimiz de işte bu uyanışın meyvelerinden biridir. Bu kardeşiniz de bir ilim yayma meyvesidir.

* Her ne kadar darbe dönemlerinin ardından İlim Yayma Cemiyeti'nin çalışmaları bir süre engellenmiş olsa da şartlar düzeldiğinde faaliyetler yeniden hızlanmıştır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü hem maddi hem manevi alanda yetiştirmek üzere kurulan cemiyetimizin kuruluşunun 72. ve vakfımızın kuruluşunun 50. yıl dönümünü geride bıraktık.

İmam Hatip okulları

* Ülkemizin en önemli manevi beslenme kaynaklarından olan İmam Hatip okullarının yaşatılmasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur. İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, yurtları, bursları, eğitim merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversitesiyle iftihar verici bir müessesedir.

* Biz kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz. Tüm bunlar hepimizin bildiği, hepimizin çözüm arayışı içinde olduğu meselelerdir.

* Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır. Dünyanın birçok yerinde toplumların geleceklerinden duydukları endişenin en önemli nedeni yeni nesilin adeta avuçlarından kayıp gittiğini görmeleridir. Yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız. ,

Sosyal medyanın olumsuzlukları

* Son dönemde, yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Kendi evlatlarımızı teknolojiyle birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız.

"Gezi, 15 Temmuz ve ekonomi saldırılarını durdurduk"

* Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz. Gezi, 15 Temmuz ihaneti ve ekonomi saldırılarını durdurduk. Türkiye artık 20 yıl öncesine göre demokrasisiyle güvenliğiyle çok daha hürdür. Hep birlikte daha çok çalışarak evlatlarımıza, milletimize, kardeşlerimize, dostlarımıza, ümmete olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye mecburuz.

"Önüne geçeceğimiz günler yakın"

* Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır.

Ödüller

İlim Yayma Vakfı’nın 50. yılı nedeniyle bu yıl ilk kez İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verildi. Özel ödülün sahibi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Ödülü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a Bilal Erdoğan takdim etti.

Sosyal Bilimler Ödülü’nün kazananını ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Ödülün sahibi çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un oldu.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nün kazananını da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. Ödülün sahibi bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmalarıyla beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan çalışmalarını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. İlhami Gülçin’in oldu.

Büyük Ödül’ün sahibini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Büyük Ödül’ü meme kanseri erken teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman aldı.