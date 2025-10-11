Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Karadeniz ziyareti devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Gazze ateşkesini konuştuğu sırada salondan yükselen sesler üzerine Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz” diyerek yanıt verdi.

"Türkiye diplomasi trafiği yürüttü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.

Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz gideceksiniz.

İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrial hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir. Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter.

"Trump ile Mısır ve Katar liderleri de destek verdi"

Aynı şekilde, Amerikan Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkat çektim.

"İki devletli çözüm barışın anahtarıdır"

İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devletli yapının; Müslüman, Hristiyan ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de bu yolda kararlılıkla yürüyoruz.

"Gazze'ye önce ben gideceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında yükselen 'Reis bizi Gazze'ye götür' sloganına yanıt verdi. Erdoğan, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomide hayat pahalılığını çözme gayretindeyiz"

İçerde ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor.

"Merkez Bankası rezervi artış trendinde"

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 183 milyar dolar Merkez Bankası rezervi artış trendini sürdürüyor.

Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu.

"Ana muhalefet yalanların altında ezildi"

Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz, bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor.

"Bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz"

Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rize teşkilatımıza yürekten inanıyor ve güveniyorum."