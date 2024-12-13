Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken düzeltmeleri her kademede yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

"Bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna eğip bükmeyeceğiz, ülkemizle ilgili hayalimizden taviz vermeyeceğiz.

Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.

Son seçimlerdeki neticeyi yol kazası olmarak kabul ediyoruz. Gerekli düzenlemeyi her kademede yapıyoruz.

Suriye meselesi Türkiye'nin nerede olduğunu gösteren bir turnusol olmuştur.

Baas rejimini aklamak için vicdanlarını tatile çıkardılar.

(CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e) PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize asıl sizin cevap vermeniz gerekir. YPG/PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz?

CHP'nin simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacaktır.

Türkiye küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir. Türkiye'nin CHP yönetimi altında tüm bu siyasi sınamalardan geçtiğnii düşünebiliyor musunuz?

O yüzden Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekmektedir.

CHP'li belediyelerin içler acısı halini zaten siz de biliyorsunuz. Temel belediyecilik hizmetlerini bile sunmaktan uzaktalar.

Bunlarınki raklam belediyeciliği."

Ayrıntılar geliyor...