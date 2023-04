Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıdada yanlış yola gidenlere gereken dersi vereceğiz

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 2 bayramı bir arada kutlayan çocukları selamlayarak, açılış töreni için geldiği Akyazı'da, yolların etrafının insanlarla dolu olmasının kendilerine duygulu anlar yaşattığını söyledi.

Erdoğan, Akyazı'da caddenin sağında ve solunda muhteşem bir katılım olmasının kendilerine bir şey gösterdiğini vurgulayarak, "Akyazı ne diyor biliyor musunuz? 'Biz 14 Mayıs'a hazırız' diyor. Sakarya ne diyor? 'Biz gümbür gümbür akıyoruz, 14 Mayıs'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan vatandaşlara, "İnşallah 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur ittifakına Sakarya'da iş başında güvenle yola devam diyor musunuz?" sorularını soran Erdoğan, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Bunun üzerine teşekkür eden Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım"

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun/Divanesi ikimiz kaldık, Allah yolunun." dizelerini okuyan Erdoğan, "Öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendi hikayelerine, milleti sevmekle ülkeyi sevmekle vatanı sevmekle başladıklarını anlatan Erdoğan, "Her günümüze, her haftamıza, her ayımıza her yılımıza bu aşkla, bu sevdayla başladık ve devam ettik." diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

-Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor.

- Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış, teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir.

-TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.

-Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.

-(TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

-Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.

-Norveç, doğal gazının, petrolünün belli oranını, yüzde 25 gibi, rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız.

-Şunu çok açık, net söylüyorum 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere, yapacağımız yasal düzenlemelerle gereken dersi vereceğiz.

-Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz.

- (Şehir hastaneleri) Şimdi önümüzde İzmir var, İzmir'i açacağız. Yani 20 vilayette bu hastaneler devam ediyor.