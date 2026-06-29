Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ordu ve tecrübe ile NATO ittifakına katkı sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilecek öğle yemeği öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

7 -8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Avrupa Atlantik Güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın Bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş kriz terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.

"Mevcut tanımlar anlamını yitirdi, yeni bir dönem gerekiyor”

Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcuttur.

Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır.

“Güçlü ordu ve tecrübe ile ittifaka katkı sunuyoruz”

Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.