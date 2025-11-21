  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Güney Afrika'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'ın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Genel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorGenel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorEkonomi
Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomotiv
Akaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: 7 gözaltı kararıBalıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: 7 gözaltı kararıGündem

 

Gündem
Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Tekrar gözaltındalar
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
CHP İstanbul Kongresi davasında mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyum olarak göreve devam edecek
CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Jandarma Kriminal raporunda ne çıktı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?