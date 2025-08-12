Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili’yi resmi törenle karşıladı. Kavelashvili’nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı

Erdoğan, Kavelashvili'yi Cumhurbaşkanlığı'nın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de törende yer verilirken; 21 pare top atışı yapıldı. Kavelashvili, askerleri Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na geçti.