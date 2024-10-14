Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yok

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Tüm ilçelerimiz bizim için önemlidir ve birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Küçük büyük, gelişmiş geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ülkemize sığınan biçarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de görevimizdir. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum.

Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz

42 ay süren bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Görevinizi icra ederken her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Vatandaşa layıkıyla hizmet etmek onların derdine derman olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki amir için ağır bir misyondur. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. İlçelerde devleti temsil eden kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Hizmetten, eksikten, başarıdan sorumlu kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür. Millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Sizlere üstün başarılar diliyorum.

Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa yaptığımız hizmetin anlamı olmaz

Biz millet olarak nice büyük devletler kurduk. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. ilki adalet, diğeri de merhametti. Aynı durum bugün de geçerlidir. Türkiye, hukuk devleti, medeniyetimiz de merhamet medeniyetidir. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa yaptığımız hizmetin anlamı olmaz. Devlet ile millet arasında duvarlar ören devlet ile milleti farklı yere yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize büyük zararları oldu. Devlet vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı gördü. Kadınların baş örtüsü, erkeklerin saçı sakalı ile çok uğraştılar. İlerici - gerici diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bunun bedelini demokrasimiz ödedi.

Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur.

Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız

Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor. Devletin gülümseyen yüzü olmanızı bekliyorum. Vatandaşıma hiçbir zaman 'Devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olanını sizi bulmasını beklemeyip siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız. Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız.

Halktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yok

Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz.

Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren, hukuk dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız.

Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edin

Tüm başarılarımızı milletimize kulak verdiğimiz için elde ettik. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. Çalışma arkadaşlarınıza örnek olacak, onları motive ederek, varsa sorunları çözerek vatandaşa hizmet götürülmesini siz temin edeceksiniz.