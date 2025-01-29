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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde yer alan isimler 

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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