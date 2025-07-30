Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorumuz olan Chobani'nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti. Hamdi Ulukaya, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe forması takdim etti" ifadelerine yer verdi.