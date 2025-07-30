  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarındaki forma göğüs ve stadyum isim sponsoru Chobani'nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’yı kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorumuz olan Chobani'nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya'yı makamında kabul etti. Hamdi Ulukaya, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe forması takdim etti" ifadelerine yer verdi. 

Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacakNuman Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacakGündem

 

Bayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildiBayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildiGündem

 

Gündem
Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacak
Bayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildi
Bayrampaşa'da yangın paniği: Ekipler bölgeye sevk edildi
Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi
Aile Bakanlığı’ndan kreş hamlesi: Kamu kurumlarına tasarruf istisnası yazısı gönderildi
CHP, Aksaray mitingine hazırlanıyor: Haksızlığa isyanı, hukuksuzluğa karşı güçlü itirazı o meydanda göstereceğiz!
CHP, Aksaray mitingine hazırlanıyor
Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni karar
Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni karar
Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak
Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamuda kreş ve gündüz bakımevleri yaygınlaştırılacak